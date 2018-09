O gesto (e o discurso) de fair-play do filho de Totti (com vídeo)

Cristian Totti, de 12 anos, mostra ter as prioridades bem definidas no que concerne ao respeito pelos adversários

Um belo exemplo de fair-play que chega de Espanha... e feito por um menino de 12 anos. Cristian Totti, filho de Francesco, lenda da Roma e do futebol italiano, teve um gesto que maravilhou toda a gente presente na Madrid Football Cup, um torneio de futebol juvenil realizado na capital espanhola.

Em disputa da bola, o jovem Totti chocou com o guarda-redes adversário, que ficou lesionado. O avançado (que joga pela equipa de sub-14 da Roma) ficou com a bola à sua mercê e a baliza escancarada, mas preferiu parar o jogo e ir ver como estava o guardião contrário.

Em declarações à televisão oficial do torneio, Cristian revelou ter pedido desculpa ao adversário e justificou desta forma a decisão de interromper a jogada: "Para mim era mais importante saber se ele estava bem do que marcar." Se todos pensassem assim...

Veja aqui o vídeo com as declarações do jovem Cristian Totti: