Conta de Jonas foi pirateada, diz Benfica

O Benfica empatou esta quinta-feira com o Desportivo de Chaves por 2-2, na 6.ª ronda da I Liga.

Após o final da partida, a conta oficial do Benfica no Instagram colocou uma fotografia que motivou vários comentários de desagrado de adeptos do clube encarnado para com o treinador.

Um dos comentários dizia: "Adeus Rui Vitória, já chega de um futebol medíocre, sem ambição. É hora de mudar de treinador enquanto não é tarde demais...".

Este comentário de um suposto adepto do Benfica conta já com 90 ‘gostos’, entre os quais um ‘gosto’ da conta oficial de Jonas, o que deu origem a mais uma série de comentários de adeptos a questionarem o ambiente que se vive na equipa.

Entretanto, o Correio da Manhã contactou fonte oficial do Benfica que garantiu que garante que não foi o jogador a pôr um ‘gosto’ na publicação uma vez que a conta do avançado foi pirateada.