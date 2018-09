Sismo de 7,7 na Indonésia com risco de tsunami

A costa da ilha de Sulawesi, na Indonésia, foi esta sexta-feira atingida por um terramoto de magnitude 7,7 na escala de Richter, avança a o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Este sismo tem potencial para provocar um tsunami, segundo informações da Agência Meteorológica, Climatológica e Geofísica da Indonésia.

Não foi o primeiro tremor sentido esta sexta-feira. Mais cedo um terramoto provocou a morte de uma pessoa, fez 10 feridos e destruiu algumas casas.

Por estar localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, os sismos são frequentes no arquipélago da Indonésia. Nos meses de julho e agosto, uma série de terramotos causou a morte a cerca de 500 pessoas na ilha turística de Lombok.

Recorde-se que em 2004, um tsunami provocado por um terramoto a norte da ilha de Sumatra, fez 120 mil mortos na Indonésia, num total de 226 mil pessoas em 13 países.