J. Marques deixa recado a Rui Vitória: “Enquanto o pau vai e vem folgam as costas”

O diretor de comunicação do FC Porto reagiu às críticas da arbitragem feitas pelo treinador do Benfica, utilizando a polémica do ‘gosto’ de Jonas para deixar um recado Rui Vitória.

O técnico encarnado queixou-se da arbitragem do jogo de quinta-feira frente ao Chaves e na sequência disso Francisco J. Marques escreveu no Twitter: "Caro Rui Vitória, sabe o que lhe digo? Enquanto o pau vai e vem folgam as costas. As suas, que as do Jonas já se sabe que não andam muito bem".

O dirigente portista referia-se assim à polémica que envolve o jogador do Benfica Jonas. Um adepto encarnado deixou um comentário na conta de Instagram do Benfica onde se lia: "Adeus Rui Vitória, já chega de um futebol medíocre, sem ambição. É hora de mudar de treinador enquanto não é tarde demais...".

A frase contou com dezenas de ‘gostos’ e um deles foi posto através da conta oficial de Jonas, o que revoltou os adeptos benfiquistas.

Caro Rui Vitória, sabe o que lhe digo? Enquanto o pau vai e vem folgam as costas. As suas, que as do Jonas já se sabe que não andam muito bem pic.twitter.com/xRpo5JDY26 — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 28 de setembro de 2018

Entretanto, fonte oficial do Benfica garantiu ao Correio da Manhã que não foi o jogador a pôr um ‘gosto’ na publicação, uma vez que a conta do avançado foi pirateada.

Pouco depois da justificação do Benfica, o próprio jogador também reagiu: "Nunca, em tempo algum da minha vida, seria capaz de me colocar a mim, ao meu treinador e ao Sport Lisboa e Benfica numa situação destas. É completamente falso que tenha colocado qualquer comentário ou ratificado qualquer comentário depreciativo. Quem me conhece sabe bem disso e todos sabem o enorme respeito que tenho pelo meu treinador Rui Vitória. A minha conta de Instagram foi pirateada, uma vez mais, algo que já tinha acontecido na semana passada e a alguns jogadores, como tem sido notícia recentemente”, escreveu Jonas.