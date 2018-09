FC Porto ao ataque: ‘Para eles a liga ainda tem de ser mais Red Porn’

O Benfica empatou esta quinta-feira com o Desportivo de Chaves por 2-2, na 6.ª ronda da I Liga.

No final da partida o treinador Rui Vitória queixou-se da arbitragem do árbitro João Capela, especialmente no lance da expulsão do defesa do Benfica Conti.

Entretanto, o FC Porto, através da sua conta no twitter para a comunicação social, reagiu às críticas de Rui Vitória: "Compreende-se a indignação de Rui Vitória, o Rúben Dias faz disto e pior e nunca é expulso. Está mal habituado, é o que é", lê-se num primeiro tweet.

Poucos minutos depois, novo tweet: "Resumo do jogo de Chaves. E desta forma lá conseguiu o Benfica manter-se invicto ao fim de 18 jogos arbitrados por João Capela (16 vitórias e dois empates). E ainda se queixam porque para eles a liga ainda tem de ser mais Red Porn".