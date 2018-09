Amante de Rosa Grilo apanhado duas vezes em casa do triatleta assassinado

Em entrevista à SIC, Júlia Grilo, irmã de Luís Grilo, recorda que encontrou duas vezes António Joaquim em casa da cunhada já quando o irmão estava desaparecido.

Numa entrevista em que Júlia Grilo aparece de costas, a irmã do triatleta diz que estranhou a presença do homem em casa do irmão, mas que desvalorizou uma vez que pensou que pudesse ser para dar apoio a Rosa Grilo e ao sobrinho de 12 anos.

“Achei estranho, mas depois pensei ‘eles têm tantos amigos…’. Pensei que ele fosse mais um dos amigos que andaram nas buscas e que eram impecáveis”, disse.

No entanto, Júlia Grilo recorda que viria a encontrar novamente o oficial de justiça em casa do irmão: “Bati à porta e estava lá ele outra vez, com o meu sobrinho. E ela estava na cozinha. Aí já fiquei de pé atrás, mas nunca pensei que ela pudesse fazer uma coisa destas”.

Recorde-se que o corpo do triatleta Luís Grilo foi encontrado, mais de um mês depois do seu desaparecimento em Vila Franca de Xira, em Avis a 134 quilómetros de casa.

O cadáver foi descoberto por um popular que alertou as autoridades, Luís Grilo estava sem roupa, com um saco de plástico na cabeça e com evidentes sinais de violência. E soube-se esta quinta-feira que o triatleta morreu com um tiro na cabeça.

Aliás a arma com que Luís Grilo foi morto estava registada em nome de António Félix Joaquim e terá sido recuperada pelos investigadores na residência do próprio.

O filho de 12 anos de Luís e Rosa Grilo terá ficado em casa de familiares, após a detenção da mãe por suspeita de homicídio do pai. Já António Félix Joaquim também é casado e tem dois filhos menores.

Os dois detidos serão ouvidos esta sexta-feira por um juiz, devendo ficar a conhecer as medidas de coação que lhes serão aplicadas.