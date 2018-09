Uber Eats lança serviço de brunch e pequeno-almoço

O serviço cobra as àreas de Baixa de Lisboa até Telheiras e de Alcântara até Penha de França, em Lisboa, e da Foz até às Antas e da Ribeira até Arca de Água, no Porto.

A aplicação de entrega de comida ao domicílio continuar a aumentar a oferta.

A partir de amanhã já vai poder encomendar o pequeno-almoço ou brunch através da Uber Eats.

Para celebrar o lançamento, o serviço vai oferecer a taxa de entrega amanhã, sábado, dia 29 de setembro, entre as 9h00 e as 12h00 através do código BREAKFASTPT.

Esta nova estratégia foi criada a pensar nos hábitos dos clientes nacionais e oferece uma vasta oferta à distância de um clique.

Na capital, os utilizadores têm disponíveis parcerias com Eric Kayser, Tartine, Tease, KaffeHaus, Breadfast e o Dear Breakfast. Já no Porto, podem encomendar estas refeições ao Honolulu, Diplomata, BB Gourmet, Negra Café, Flaviis Brunch e a icónica Padaria Ribeiro.