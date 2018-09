Alberto João Jardim lança romance

O ex-presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, vai aventurar-se pelos caminhos da escrita, com o romance ‘Diz Não’!’. O livro chega às lojas no dia 30 de outubro.

O romance é editado pela a Casa das Letras – editora que faz parte do grupo Leya – e já se sabe como vai ser a capa do livro.

Este é o primeiro romance de Alberto João Jardim, mas não é a primeira vez que o social-democrata lança um livro. O madeirense já lançou a sua autobiografia chamada ‘Relatório de Combate’.

De acordo com a editora, citada pelo Diário de Notícias Madeira, ‘Diz Não!’ “conta a história de um grupo de jovens madeirenses com as suas origens e percursos e destinos variados. Através deles faz um retrato da sociedade madeirense, e por arrasto da portuguesa, na década de 1970 durante a transição do Estado Novo para a democracia, e nas décadas seguintes.”