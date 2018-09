Vídeos mostram força do tsunami na Indonésia | VÍDEO

Breaking: Tsunami hits Palu, Indonesia after massive 7.7 earthquake. Major damage is being reported. pic.twitter.com/nRvge2mKy2 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 28, 2018

This is bloody terrifying to watch.. like something from a disaster movie. A tsunami hitting Indonesia earlier today. pic.twitter.com/LPS3NjGKT7 — Jer Dixon (@JeremyDixonDJ) September 28, 2018

O tsunami foi confirmado por Sutopo Purwo Nugroho, porta voz da agência de emergências indonésia, citado pela Associated Press.

“O corte das telecomunicações e a escuridão estão a prejudicar os esforços para obter informações” disse o porta-voz. “Toda a nação potencialmente será evacuada, e amanhã de manhã nós iremos mobilizar Hércules e helicópteros para providenciar assistência nas áreas afetadas pelo tsunami”.

Várias casas foram arrastadas pelas águas, porém ainda não há registos de vítimas. No entanto na sequência do sismo de magnitude 7,7 que atingiu a ilha de Sulawesi morreu uma pessoa e 10 ficaram feridas depois de terem desabado vários edifícios.

Desde o primeiro tremor de terra, o arquipélago foi atingido por várias réplicas, incluindo uma com magnitude de 6,7. O epicentro do sismo foi localizado entre duas ilhas do arquipélago.