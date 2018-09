Sociedade

28 de setembro 2018

Veja aqui o momento em que Ivo Rosa passou a liderar a Operação Marquês | VÍDEO

O sorteio eletrónico do juiz para a fase de instrução – fase facultativa em que se decidirá se os acusados vão ou não ser julgados – começou às 16h12 e demorou pouco mais de 5 minutos. Houve um problema técnico durante o processo o que se pode justificar com a dimensão do processo, que atrasou a decisão.