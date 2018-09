Facebook. Ataque permite a hackers aceder a dados de 50 milhões de utilizadores

Esta sexta-feira, o Facebook admitiu que foi alvo de um ataque à sua rede de computadores que deixou expostos os dados de 50 milhões de utilizadores.

De acordo com o New York Times, a empresa descobriu a intrusão no início desta semana, depois de perceber que os hackers descobriram uma falha no código da rede social que lhes permitu aceder às contas.

O Facebook já apresentou queixa às autoridades.