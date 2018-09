Vaca invade faixa de rodagem da A1 e morre depois de bater contra carro da GNR

Esta sexta-feira de manhã, uma vaca entrou na A1 – depois de ter saltado a vedação de uma propriedade que fica perto da autoestrada – e acabou por morrer depois de ter-se mandado contra um carro da Brigada de Trânsito da GNR.

O incidente, que ocorreu perto de uma área de serviço em Santarém, provocou o corte do trânsito na A1, durante esta manhã, no sentido Porto – Lisboa.

Segundo fonte do comado da GNR disse ao Correio da manhã, a vaca mandou-se contra o veículo depois de os militares terem tentado aproximar-se para tirar o animal do meio da faixa de rodagem. Depois de bater contra o carro, o animal terá sofrido várias lesões que acabaram por provocar a sua morte.

O trânsito foi reaberto depois de o animal ter sido retirado do meio da autoestrada, tendo sido depois levada para o matadouro do dono do animal, escreve o mesmo jornal.