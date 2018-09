Tempestade rara vai atingir a Europa este fim de semana

A tempestade "Medicane" pode surgir na forma de furacão e, normalmente, acontece nos meses de setembro e outubro e pode chegar já este fim de semana à Europa.

O nome da tempestade é a junção dos termos Mediterrâneo e "hurricane" - que significa furacão em inglês - e é um fenómeno natural que acontece uma ou duas vezes, nesta altura do ano.

O que dá origem a esta tempestade é a temperatura da superfície das águas do Mediterrâneo que ainda estão quentes e, por isso, dá origem à tempestade.

A atual tempestade já provocou cheias rápidas na Tunísia e na Líbia nos dias que antecederam a esta subida da Medicane.

A ilha de Creta, na Grécia, deverá receber a tempestade no sábado, e deve seguir com força para a Turquia no domingo, dia 30 de setembro.

Estes dois países serão atingidos com chuvas fortes - que poderão levar a cheias em poucos minutos - e ventos fortes.