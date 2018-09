Programa da RTP Prós e Contras vai chegar ao fim

O programa de debate Prós e Contras, transmitido pelo canal RTP todas as segundas-feiras desde 2002, vai chegar ao fim no dia 17 de dezembro.

A informação foi confirmada pela apresentadora do programa, Fátima Campos Ferreira, ao jornal Público.

De acordo com o diretor de informação da estação, Paulo Dentinho, o fim do programa vem com a necessidade de "renovar o formato", assegurando que este "cumpriu bem os seus objetivos e fez o seu caminho", depois de 16 anos no ar.

"A televisão tem de se renovar, refazer, reconstruir", disse Paulo Dentinho à mesma publicação, acrescentando que se trata de um "sinal de vitalidade" da RTP.

No entanto, vai surgir um novo programa de debate, uma vez que a RTP é um canal de serviço público e é obrigado a tal, mas não foi ainda revelado quando surgirá e quais serão as novidades da estação no que toca à renovação da área da informação.

O SOL contactou a apresentadora Fátima Campos Ferreira, que não quis prestar declarações.