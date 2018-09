Supremo Tribunal dos EUA: Comité Judicial dá luz verde a Brett Kavanaugh

A votação do Comité Judicial do Senado americano resultou numa deliberação favorável à nomeação de Brett Kavanaugh para juiz do Supremo do Tribunal dos Estados Unidos.

A nomeação do juiz norte-americano Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal dos EUA foi hoje votada favoravelmente pelos 11 senadores republicanos do Comité Judicial do Senado, contra os dez votos dos senadores democratas.

Como é claro, a vitória numérica não se trata de uma decisão consensual entre republicanos, uma vez que foi precisamente um senador do partido em maioria, Jeff Fçake, a propor que a votação final no Senado fosse atrasada durante uma semana para que o FBI possa realizar uma investigação sobre as acusações de abuso sexual por parte de uma professora universitária.

Depois da recomendação do Comité Judicial do Senado, cabe agora à câmara alta do Congresso dos EUA votar, em sessão plenária, a confirmação do magistrado. Nessa votação final é necessário que, pelo 50 dos 51 senadores do Partido Republicano confirmem a nomeação.