Governo anuncia financiamento de 22 milhões para oito instalações policiais no Porto

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou hoje que o Governo vai investir nos próximos quatro anos, 22 milhões de euros em oito infraestruturas da PSP e da GNR no distrito do Porto.

“É-me possível hoje dizer que, nos próximos quatro anos, teremos cerca de 22 milhões de euros em investimento em infraestruturas de segurança no distrito do Porto, quer na PSP, quer na GNR, com oito novos equipamentos, em que iremos investir em articulação com os municípios competentes", afirmou o ministro.

Eduardo Cabrita falava à margem da cerimónia de inauguração das novas instalações do Destacamento Territorial de Amarante da GNR, e informou que "a aprovação, em 2017, da Lei de Programação em Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança veio aqui determinar uma total viragem de página".