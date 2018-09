Infarmed retira do mercado creme para bebé da Barral

O Infarmed ordenou a suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado de todas as unidades do produto cosmético para bebés Barral BabyProtect Creme de Rosto, revela a instituição.

De acordo com o site oficial do Infarmed, o produto “não cumpre com o Regulamento (CE) n.º 1223/2009, de 30 de novembro, devido à identificação laboratorial de Phenoxyethanol não declarado na lista de ingredientes, bem como à utilização de conservantes não autorizados”, lê-se.

O organismo indica ainda no seu site que “as entidades que disponham de embalagens deste produto não as podem disponibilizar, devendo proceder à sua devolução”. Além disso, deixa ainda um alerta aos seus consumidores, afirmando que não devem utilizar o produto.