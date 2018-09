1.º grande teste para CR7

Jogo grande em Itália, com as duas principais equipas da Serie A a medirem forças em Turim. A sétima jornada do campeonato reserva para a tarde deste sábado um escaldante Juventus-Nápoles, primeiro e segundo classificados da prova, respetivamente, numa altura em que as duas equipas estão separadas por três pontos. Este será, aliás, o primeiro grande teste de Cristiano Ronaldo na prova, já que os napolitanos, que contam com o internacional português Mário Rui, têm mostrado ser o único conjunto capaz de ameaçar o topo da tabela, como, de resto, já aconteceu na época transata, que sagrou a Juve heptacampeã nacional.

Depois de ter ficado em branco na vitória (2-0) da Juventus sobre o Bolonha, encontro em que ainda assim assistiu para o segundo golo da formação de Massimiliano Allegri, apontado por Matuidi, o ex-jogador do Real Madrid tem nova oportunidade para marcar em Turim. Recorde-se que, neste momento, o CR7 soma três golos em seis jogos, após o bis apontado no jogo com o Sassuolo e o tento diante do Frosinone.

Além de Cristiano Ronaldo, espera-se ainda a titularidade de outro português na Juve: João Cancelo, um dos homens em destaque na última ronda.