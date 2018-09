Número de mortos na Indonésia após tsunami sobe para 384

Pelo menos 384 pessoas morreram depois do tsunami, provocado por um sismo, na Indonésia. Além das centenas de vítimas mortais, 540 pessoas ficaram feridas e 29 estão desaparecidas.

De acordo com Sutopo Purwo Nugroho, porta voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, um elevado número de corpos foi encontrado ao longo da costa da ilha de Célebes, esperando-se que o número de mortos aumente.

O jornal ‘El País’ avança ainda que Palu e Donggala foram as cidades mais afetadas. A ilha de Célebes, onde moravam cerca de 280 mil pessoas, está agora coberta de escombros.

O sismo que abalou o arquipélago da Indonésia na manhã de sexta-feira (hora de Lisboa – 17h00 locais) acabou por causar um tsunami. O alerta já tinha sido dado pelo Agência Meteorológica, Climatológica e Geofísica da Indonésia.

Desde o primeiro tremor de terra, o arquipélago foi atingido por várias réplicas, incluindo uma com magnitude de 6,7. O epicentro do sismo foi localizado entre duas ilhas do arquipélago.