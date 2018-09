Depois de amaragem de avião em lago do Pacífico, uma pessoa está desaparecida

Na última sexta-feira um avião fez uma amaragem quando tentava aterrar nas ilhas Chuuk, no arquipélago da Micronésia, no Pacífico.

Apesar de, inicialmente, se ter dito que todos estavam a salvo, sabe-se agora que, afinal, um passageiro está desaparecido.

Este sábado, a companhia aérea anunciou, em comunicado, que estava a trabalhar com as autoridades locais e investigadores de forma a encontrar o passageiro desaparecido. Até ao momento, a sua identificação não foi revelada, sabe-se apenas que é do sexo masculino.

Segundo relatos publicados nas redes sociais, estariam no avião entre 35 e 45 passageiros, mais 11 elementos da tripulação.

Cerca de sete passageiros e membros da tripulação foram levados ao hospital com alguns ferimentos ligeiros.

O voo fazia a ligação entre duas ilhas do arquipélago.

Segundo a Air Niugini, a companhia responsável pelo avião, o aparelho teria 13 anos.