ASAE apreende 2.000 garrafas de azeite “Virgem Extra” por serem uma fraude

A Autoridade Nacional de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu cerca de 2.000 garrafas de azeite ‘Virgem Extra’ que continham uma mistura de azeite refinado, o que estava a induzir o consumidor final em erro.

De acordo com um cominado da ASAE, as garrafas foram encontradas num operador económico grossista. A mistura de azeite refinado “induzia o consumidor final em erro quanto à qualidade do produto, as suas reais características e o seu valor comercial".

No total, no âmbito da operação, a nível nacional, foram apreendidas 2.000 garradas de azeite, o que corresponde a 1.500 litros de produto e a um valor aproximado de 5.200 euros.