Reveladas imagens do homicídio do rapper XXXTentacion | Vídeo

Jahseh Dwayne Onfroy, de 20 anos, mais conhecido por XXXTentacion, morreu no passado mês de junho

Foram agora reveladas imagens das câmara de vigilância que mostram o momento do homicídio do rapper XXXTentacion, no passado mês de junho.

Nas imagens, divulgadas durante uma sessão de audição do suspeito Robert Allen, é possível ver dois homens a dirigirem-se à janela do carro onde seguia o rapper e a disparar.

A notícia, avançada pelo site TMZ, na altura, dava conta de que o rapper havia atingido por vários tiros à queima-roupa enquanto estava a comprar uma mota, em Miami. Os suspeitos teriam saído de um carro e um deles começado a disparar sobre o jovem.

Jahseh Dwayne Onfroy, de 20 anos, mais conhecido por XXXTentacion, tinha uma vida marcada pela violência, estando mesmo envolvido em vários processos judiciais.

Veja o vídeo.