Rainha Isabel II tem uma mão falsa para fazer assinaturas por si

Aos 92 anos a rainha Isabel II continua a ter inúmeros deveres. Agora, caso a monarca se canse de assinar papéis, tem à sua disposição uma máquina com uma mão falsa para assinar por ela.

De acordo com a revista People, a princesa Anne, filha da rainha, terá revelado estas informações ao escritor Robert Hardman, para o livro 'Queen of the World’.

A máquina em questão foi oferecida por um grupo de estudantes australianos.

“Eles deram-lhe um luva almofadada numa alavanca de madeira de forma a que pudesse ser ajustada e a mão se movesse. Acho que eles pensaram que seria um pouco ousado, mas sua majestade ficou emocionada”, afirmou Anne.

Anne não revelou se a rainha já usou a máquina. Contudo, é possível que já tenha acontecido.