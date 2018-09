Tancos. PJ desvenda mistérios

A PJ já sabe o que se passou em Tancos, com o furto e a devolução de material de guerra. Mas a investigação está longe de terminar. O SOL sabe que militares que estiveram colocados naquela base militar são suspeitos de estarem envolvidos no furto. E que as suspeitas atingem as hierarquias militares.

O plano não funcionava se não tivesse ajuda de dentro. O cabecilha do grupo que terá roubado o material militar do Paiol Nacional de Tancos não conseguia planear e agir sozinho - era preciso entrar e sair por locais específicos, saber os horários das rondas, conhecer as falhas no perímetro, transportar toneladas de armamento e fazer tudo isto sem deixar rasto. A investigação acredita que para isso contou com ajuda de ex-militares que conhecem bem a base militar para engendrar um roubo desta envergadura. O SOL sabe que a investigação suspeita do envolvimento de ex-militares que prestaram serviço em Tancos no furto do material.

O líder do gangue, um ex-fuzileiro, usava como ‘sede’ do grupo um bar em Leiria - espaço que lhe permitiu estabelecer contactos privilegiados, nomeadamente com elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) e Exército. Foi também neste bar que conheceu os militares que tinham estado em Tancos. Com o seu conhecimento do terreno e das rotinas naquela base, estes elementos acabaram por ser fulcrais no planeamento do furto, explicou ao SOL fonte próxima do processo.

