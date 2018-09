Detido homem que fugiu com menor em Milfontes

Foi detido na última sexta-feira o homem, de 47 anos, que tinha desaparecido há uma semana com uma rapariga de 15 anos, em Vila Nova de Milfontes.

A jovem estaria apaixonada pelo homem, o que a levou a fugir com o mesmo voluntariamente.

"No decorrer das diligências, na tarde do dia de ontem, a GNR, conseguiu apurar junto da população, que a menor estaria com o suspeito numa zona de mato, em Longueira", pode ler-se num comunicado divulgado este sábado.

A rapariga foi encaminhada para o Gabinete de Medicina Legal de Beja e ficou internada para observação.

Na sequência da detenção, a GNR apreendeu ainda 1105 sementes de canábis, cinco plantas de canábis e 600 euros em numerário.

O homem é agora suspeito do crime de atos sexuais com menores – mesmo que consentidos, a lei considera que a jovem não tem autodeterminação sexual.

A mãe da rapariga já havia apresentado anteriormente queixa contra o homem, uma vez que a relação já durava há vários meses.