Rovisco Duarte. "Tudo foi feito no âmbito da segurança dos materiais, dos paióis e paiolins"

Em Tomar, na comemoração do Dia da Brigada de Reação Rápida, o Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) não fez qualquer referência ao furto militar de Tancos, nem à operação que está a decorrer, apenas fez referência ao “enorme investimento que tem sido realizado nas medidas para a consolidação da segurança militar" em "praticamente todas as unidades" do Exército.

"[Esse investimento] dá-nos a tranquilidade de tudo termos feito no âmbito da segurança dos materiais, dos paióis e paiolins", declarou.