Marcelo:“Há qualquer coisa de certo que se passa na Democracia”

O presidente da República fala de várias investigações em curso como as do caso de Pedrógão Grande e também de Tancos.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou este sábado que não pode ficar a “dúvida” nos vários processos que estão em investigação como o caso de Tancos. “Apure-se quer quantos a factos, quer quanto a responsabilidades”, pediu o Presidente da República, insistindo que os vários casos que têm vindo a lume, como o das suspeitas na reconstrução de casas em Pedrógão Grande, ou de Tancos, não são um sinal errado sobre o estado da Democracia.

“Há qualquer de certo que se passa na Democracia”, avisou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações às várias televisões.

No caso de Tancos, estão a decorrer dois inquéritos, tendo sido decretada a prisão preventiva ao diretor da Polícia Judiciária Militar, na sequência de um segundo processo sobre a recuperação do material bélico roubado no paiol de Tancos. Neste segundo caso, está a ser investigada a forma como a PJM apresentou o material de guerra recuperada.