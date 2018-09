Capitão do Sporting não está na lista dos convocados do treinador

O internacional português Nani não vai jogar este sábado contra o Marítimo em Alvalade.

O treinador José Peseiro não gostou da atitude do jogador no último jogo em Braga, depois de ter sido substituído. Assim, o capitão do Sporting nem sequer ficará no banco, uma vez que não está na lista de convocados.

José Peseiro chegou a dizer que Nani "teve um comportamento inadequado".