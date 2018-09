Vários adeptos do Sevilha ficaram feridos com a queda de uma grade das bancadas do estádio do Eibar, em Espanha, quando festejam um golo marcado pelo jogador Banega. Segundo a imprensa espanhola o jogo esteve interrompido durante vários minutos.

O português André Silva inagurou o marcador pelo Sevilha.

Não há registo de vítimas mortais.