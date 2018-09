Cavaco Silva abandona cerimónia antes de Marcelo falar

O ex-presidente da República abandonou uma cerimónia de inauguração do novo campus da Universidade Nova de Lisboa antes do atual Chefe de Estado proferir o discurso.

Aníbal Cavaco Silva, ex-presidente da República, saiu de uma cerimónia oficial de inauguração do novo campus da Universidade Nova de Lisboa, antes da intervenção do presidente da República, prevista para as 19h30 deste sábado.

Os jornalistas questionaram Cavaco Silva sobre as razões da sua saída e o antecessor de Marcelo Rebelo de Sousa justificou-se com compromissos pessoais: "Vou para uma festa familiar à qual não posso faltar", declarou, citado pela imprensa.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou à cerimónia pelas 19h15 e fez questão de cumprimentar o seu antecessor sentado numa das pontas da primeira fila, preparado para sair.

Esta semana Cavaco Silva afirmou publicamente que estranhava a não recondução da procuradora-geral da República. O ex-presidente da República chegou a mesmo a dizer que era a decisão mais "estranha" do governo da "geringonça".

Marcelo Rebelo de Sousa sentiu que a crítica também lhe era dirigida e respondeu: " O que me está a dizer é que o presidente Cavaco Silva, no fundo, disse que era a mais estranha decisão do meu mandato. Perante isso, tenho sempre o mesmo comportamento: entendo que, desde que exerço estas funções, não devo comentar nem ex-Presidentes, nem amanhã quando o deixar de o ser, futuros presidentes, por uma questão de cortesia e de sentido de Estado, e não me vou afastar dessa orientação".