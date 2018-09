Brasil: Bolsonaro teve alta e já criou mais uma polémica

Candidato presidencial brasileiro Jair Bolsonaro saiu do hospital em pleno dia de protestos no Brasil, mas também em Portugal. Dirigente de extrema-direita avisa que não aceitará derrota eleitoral.

Jair Bolsonaro saiu este domingo do hospital em São Paulo, recuperado de um ataque com uma faca em plena campanha eleitoral. O candidato de extrema-direita, do PSL, regressou a casa, no Rio de Janeiro, enquanto milhares protestam nas ruas do Brasil perante o cenário da sua eleição. As sondagens dão-lhe vantagem e, ainda antes de sair do hospital, Bolsonaro decidiu dar uma entrevista à TV Bandeirantes.

Questionado se aceitaria uma derrota eleitoral, ficou claro que não o fará. "Só com fraude, não vejo outra maneira".

"Pelo que vejo nas ruas, não aceito resultado diferente da minha eleição", avisou Jair Bolsonaro, confiante na sua vitória.

Apesar das sondagens lhe darem vantagem, milhares de brasileiros, a maioria mulheres, sairam à rua para dizer "Ele, não". A iniciativa surgiu de um movimento de mulheres no Facebook contra o candidato a quem chamam de "machista", "xenófobo" ou "homofóbico", entre outras críticas.

No Porto, em Lisboa e Coimbra também se realizaram manifestações, organizadas através das redes sociais, com a presença de brasileiros no protesto. "Ele é um retrocesso", dizia durante a tarde deste sábado uma jornalista brasileira que decidiu associar-se ao protesto no Porto, citada pela SIC. As manifestações foram organizadas em dez países.

A rainha da Pop, Madonna, também se associou ao protesto com uma imagem no Instagram alusiva ao movimento "Elenão" e um adesivo na boca com a palavra "Liberdade".

As eleições brasileiras realizam-se no próximo dia 7 de outubro.