Sporting vence o Marítimo por 2-0

Sem Nani na lista de convocados, o Sporting venceu o Marítimo com dois golos de bola parada, a cargo de Bruno Fernandes, fruto de uma grande penalidade, e Montero.

A equipa madeirense sofreu o primeiro golo aos 12 minutos. Com seis jogos cumpridos, o Sporting tem 13 pontos, menos um que o Benfica e está a dois pontos do Porto, o líder do campeonato, neste momento. A equipa de José Peseiro ocupa o 4º lugar, sendo que o Braga tem menos um jogo e os mesmos trezes pontos.