Atrasos nos voos entre ilhas nos Açores

Problemas sentidos nas ligações entre as ilhas Terceira e as Flores

Os voos inter-ilhas nos Açores têm sofrido alguns atrasos, designadamente para a ilha das Flores.

Um passageiro queixou-se ao i de atrasos superiores a uma hora e meia na ligação entre a Terceira e as Flores, acrescentando que outros passageiros sentiram os mesmos problemas na passada sexta-feira na ligação entre as Flores e Ponta Delgada. Ao i, fonte da Sata reconheceu que o atraso na ligação entre as Flores e a ilha Terceira resultou de "razões técnicas", sem, contudo as especificar.

O mesmo passageiro sublinhou que quis fazer uma reclamação, mas a Sata indicou-lhe que teria de sair da zona de embarque - boarding gate- para o fazer.