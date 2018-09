Vídeo | Família de Rui Pedro confirma que polícia está a analisar vídeo

Um vídeo com imagens de um homem em Almada tem sido partilhado milhares de vezes, devido a alegadas semelhanças com o Rui Pedro, que desapareceu há 20 anos.

O homem que surge nas imagens diz que se chama Pedro e que tem 30 anos. Foram tantos os utilizadores das redes sociais que insistiram nas semelhanças que o vídeo chegou à família de Rui Pedro.

Em reação às imagens, a irmã do rapaz, desaparecido em 1998, escreveu no Facebook que o vídeo já tinha sido enviado para as autoridades e que a polícia estava já analisar a situação.

“Para dar resposta a todos os pedidos de mensagens que estamos a receber no que concerne ao vídeo que anda a circular na internet relativamente às semelhanças com o meu irmão, este já foi enviado para as autoridades e está a ser analisado. Obrigada a todos pelo vosso interesse”.

Entretanto Carina Mendonça que tinha até sábado à noite a conta de Facebook pública restringiu as políticas de privacidade, talvez devido à enorme quantidade de mensagens que estava a receber.

O SOL tentou confirmar junto das autoridades que o vídeo estava a ser analisado, mas até agora não foi possível fazê-lo.

A montagem com as duas fotografias, a de Rui Pedro e a do homem de Almada tem cerca de 82 mil partilhas.