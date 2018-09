Cristiano Ronaldo: "Querem ser famosos à custa do meu nome"

O jogador fez um vídeo em direto na sua página do Instagram para negar as acusações de Kathryn Mayorga, a norte-americana que garantiu numa entrevista ao Der Spiegel que Cristiano Ronaldo a tinha violado em 2009.

O vídeo mostrava CR7 deitado na cama e de bom humor. Foi respondendo às perguntas de fãs e não recusou abordar a polémica da acusação.

“Fake news”, disse o jogador, acrescentando: “Querem ser famosos à custa do meu nome”.

Recorde-se que a mulher acusa Ronaldo de a ter violado e de lhe ter dado 375 mil dólares em troca do seu silêncio.

Pouco depois de surgirem as primeira notícias sobre o caso, os advogados de Ronaldo adiantaram que iriam tomar medidas legais.

“Tendo em conta as informações da ‘Der Spiegel’ sobre o nosso cliente Cristiano Ronaldo, declaramos o seguinte: a informação é descaradamente ilegal. Viola todos os direitos pessoais do nosso cliente de uma maneira excecionalmente séria. Recebemos instruções de fazer imediatamente todas as reivindicações existentes em virtude da lei da imprensa contra a ‘Spiegel’, em particular a indemnização por danos morais numa quantidade correspondente à gravidade da infração, que é provavelmente das violações mais graves dos direitos pessoais nos últimos anos”.