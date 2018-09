Homem do vídeo já terá sido identificado pela PJ e não é Rui Pedro

A Polícia Judiciária já identificou o homem que aparece num vídeo partilhado milhares de vezes nas redes sociais por ter semelhanças com Rui Pedro.

O homem que surge nas imagens e que diz chamar-se Pedro e ter 30 anos não se trata do rapaz que desapareceu quando tinha 11 anos em 1998, segundo o Correio da Manhã,

O vídeo e as fotografias com as caras de Rui Pedro e do homem de Almada foram partilhados e comentados dezenas de milhares de vezes e chegaram à família de Rui Pedro.

As imagens terão sido enviadas para a polícia as analisar. Carina Mendonça, irmã de Rui Pedro, escreveu, este sábado, no Facebook que o vídeo já tinha sido enviado para as autoridades e que a polícia estava já analisar a situação.

“Para dar resposta a todos os pedidos de mensagens que estamos a receber no que concerne ao vídeo que anda a circular na internet relativamente às semelhanças com o meu irmão, este já foi enviado para as autoridades e está a ser analisado. Obrigada a todos pelo vosso interesse”, lia-se na publicação.