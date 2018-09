Jogador do Sporting agredido pelo presidente da SAD do Portimonense

O jogador Rafael Barbosa terá sido alvo de uma cabeçada do presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, no final do jogo deste sábado frente ao Benfica, para a Liga Revelação, escreve o jornal Record.

A alegada agressão pode ditar o regresso imediato de Rafael Barbosa ao Sporting, que tinha emprestado o jogador ao clube algarvio.

O líder da SAD terá abordado de forma exaltada o internacional sub-21 português. Tudo se terá passado numa zona dos balneários onde não se encontravam mais elementos dos algarvios.

Rafael Barbosa terá reagido com surpresa à agressão e garante que nada fez, segundo fonte próxima do jogador, citada pelo mesmo jornal.