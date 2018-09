Paula Teixeira da Cruz: ‘Não temos feito propriamente uma oposição’

A ex-ministra da Justiça e atual deputada do PSD recebeu o SOL no seu gabinete na Assembleia da República para fazer um balanço da estratégia do seu partido, da Justiça, mas também do Parlamento.

Foi ministra da Justiça durante mais de quatro anos. É deputada do PSD no Parlamento. Qual é o cargo que mais gosta?

Vamos ser muito claros. Infelizmente esta casa deixou de ser há muito a casa da democracia. E deixou de o ser por várias razões. A primeira resulta do facto de que o ambiente político de fiscalização da Assembleia da República sobre o Governo não existir. Isto é, os senhores membros do Governo vêm aqui às comissões, não respondem, os debates são muito pouco elevados – e estou-me a referir, em particular, aos debates quinzenais – não há um debate igualitário, um debate que não passe pelo insulto, não há um debate aprofundado, um debate estudado, e tudo isso menoriza o Parlamento.

A responsabilidade é de quem? Do Governo? Da oposição? Dos dois lados? De todos os partidos, incluindo o PSD?

Diria que a responsabilidade é de todos os partidos. A maior responsabilidade é da maioria que se formou e que tem tido um tom de exclusão e tem tratado aquilo que passou a ser a oposição – embora importe lembrar que ganhou as eleições em 2015– de uma forma que não é democrática.

O PSD ficou com um trauma deste acordo à esquerda?

Não é trauma nenhum. Se procurar declarações minhas constata que eu disse que gostaria de acordos transversais, que fossem muito para além dos acordos tradicionais. Não há trauma nenhum.

