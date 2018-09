Ana Carrasco é a primeira mulher campeã do mundo de motociclismo

Espanhola sagrou-se campeã de Supersport 300, no circuito francês de Magny-Cours

Ana Carrasco sagrou-se este domingo campeã de Supersport 300, no circuito francês de Magny-Cours e sagrou a primeira mulher a vencer um título mundial de motociclismo de velocidade.

"Estou super contente, mas foi muito difícil chegar até aqui. Quero agradecer o apoio a toda a equipa Kawasaki, que trabalhou muito, e também à minha família, que sempre me apoiou durante estes anos", afirmou a espanhol no depois de vencer a corrida, triunfo que dedicou ao maiorquino, Luís Salm, que morreu a 3 de junho de 2016, durante uma corrida do mundial de Moto2.

Já em 2017, Ana tornou-se na primeira mulher a vencer uma etapa de motociclismo de velocidade, em Portimão, do campeonato que conquistou este domingo.

A espanhola estreou-se em 2013, em Moto3, e foi então a mulher mais jovem a conquistar pontos na terceira categoria do campeonato do mundo.