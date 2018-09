Mosquito que transmite Zika e febre-amarela identificado perto de Portugal

As autoridades da província espanhola Extremadura, anunciaram ter detetado a presença do mosquito-tigre asiático (Aedes albopictus) em Monesterio e Badajoz, ambos os locais fazem parte da região da Extremadura que faz fronteira com Portugal.

O mosquito mosquito-tigre asiático é responsável pela transmissão de vírus como o do zika e o da febre-amarela.

Uma equipa de investigadores da Universidade da Extremadura tinha colocado, em abril, milhares de armadilhas onde agora foram detetados ovos compatíveis com o mosquito-tigre.

A região autónoma adotou já um conjunto de medidas de contenção, entre elas a desinfestação dos locais que podem acolher o inseto, reconhecível pelo corpo negro e pelas riscas brancas na cabeça, tórax, patas e abdómen.