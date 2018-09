Proteção Civil emite alerta de perigo de incêndio

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) lançou, este domingo, um alerta sobre o "aumento do perigo de incêndio rural" para os próximos dias, devido à continuação de temperaturas altas, tempo seco e à intensificação do vento de quadrante leste.

"Na sequência da informação meteorológica disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir deste domingo, 30 de setembro, e até ao final da próxima semana, assistiremos a continuação de tempo seco e quente, com temperatura em valores acima da média para esta época do ano, intensificação do vento de quadrante leste e agravamento evolutivo do risco de incêndio", lê-se no comunicado da Proteção Civil.

A ANPC lembra ainda que o período crítico foi prolongado até 15 de outubro e que, por isso, devem continuar a ser asseguradas medidas de prevenção, como a proibição de lançamento de foquetes a realização de queimadas ou fogueiras.