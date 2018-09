Fórmula 1. Hamilton muito perto do penta mundial

Lewis Hamilton está cada vez mais próximo de conquistar o quinto título mundial de Fórmula 1, após a vitória deste domingo no Grande Prémio da Rússia. A cinco rondas do fim, o piloto britânico leva 50 pontos de vantagem sobre Sebastian Vettel, o grande rival.

O triunfo em Sochi (terceiro consecutivo no Mundial), porém, acabou por ficar marcado pela ordem da Mercedes para que o colega Valtteri Bottas deixasse Hamilton ultrapassá-lo no final da primeira metade da corrida. Bottas, que saiu da pole-position, chegou ainda a perguntar à equipa, já na fase final da prova, se terminaria em segundo ou se voltaria a ser líder - e a resposta não podia ser mais clara: "Fica tudo como está."

“Na verdade foi um dia muito difícil, porque o Valtteri fez um trabalho fantástico durante todo o fim de semana e foi um verdadeiro cavalheiro ao deixar-me passar. Ele não está a lutar pelo campeonato e este acabou por ser um excelente fim de semana para toda a equipa. Posso entender como foi difícil deve ser este segundo lugar para o Valtteri. Ele merecia vencer a corrida. Contudo, estamos a trabalhar para vencer os dois campeonatos - de pilotos e construtores - e acho que hoje foi um verdadeiro esforço de equipa”, salientou Hamilton, garantindo que a decisão não passou por si: "Obviamente que foi uma decisão tomada pela equipa, que sentiu ser a melhor, mas para mim é uma situação muito desconfortável."

O finlandês subiu ao terceiro lugar da classificação geral, com 189 pontos, ultrapassando o compatriota Kimi Raikkonen, que tem menos três. Hamilton lidera com 306 e Vettel segue com 256. O maior destaque da corrida acabou por ser Max Verstappen: no dia em que completou 21 anos, o holandês largou do último lugar da grelha de partida, saltou para a quinta posição ao final de oito das 53 voltas da corrida e até chegou a assumir o comando, à passagem da volta 19. Viria a terminar em quinto.