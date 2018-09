Cinco recrutas dos comandos hospitalizados e 15 desistiram

Aspirantes a comandos foram internados na passada sexta-feira no Hospital das Forças Armadas, depois de terem realizado a Prova Zero

O último curso de comandos, que contava com 59 inscritos, levou ao internamento de cinco recrutas e à desistência de outros 15.

De acordo com o Público, os recrutas foram internados depois da Prova Zero no Hospital das Forças Armadas, na passada sexta-feira, para “observação e mera precaução”. Já as 15 desistências foram registadas durante a prova de três dias que decorreu na semana passada na Figueira da Foz.

Ainda de acordo com o Público, um dos familiares dos recrutas internados diz que os aspirantes a comandos estão a sofrer de alucinações e têm a urina escurecida, indiciando desidratação. Dos cinco internados, três deixaram o Hospital hoje ao final da tarde.

O curso, que é o segundo que se realiza este ano, arrancou em setembro e logo no início do mês, durante o período do estágio, houve sete desistências.

Contas feitas, dos 59 recrutas inscritos o curso passou a contar com 37 aspirantes a comandos, incluindo os cinco hospitalizados.