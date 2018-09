Liga. Braga vence Belenenses, SAD e ascende à liderança

Os guerreiros do Minho foram ao Jamor vencer por claros 3-0 e ultrapassaram o FC Porto

Há novo líder no campeonato português: o Braga venceu o Belenenses, SAD no Jamor por claros 3-0. O conjunto orientado por Abel Ferreira aproveitou o empate do Benfica em Chaves (2-2) e ultrapassou o FC Porto, sendo agora líder isolado à sexta jornada.

O triunfo bracarense começou a ser construído aos 27 minutos, com Wilson Eduardo a bater o brasileiro Muriel - isto, já depois de Gonçalo Silva, capitão dos azuis, ter cabeceado duas vezes à trave da baliza bracarense em lances consecutivos. Aos 34', após perda de bola de Muriel em disputa com Dyego Sousa, Ricardo Horta ampliou a vantagem do Braga.

Já na segunda parte, nova falha clamorosa de Muriel resultou num penálti cometido sobre Ricardo Horta. Na cobrança da grande penalidade, Wilson Eduardo bisou e completou o 0-3. O Braga soma agora 16 pontos, mais um que o FC Porto (15), mais dois que o Benfica (14) e mais três que Sporting e Rio Ave (13). O Belenenses, por seu lado, cai para o 12.º posto, com seis pontos.