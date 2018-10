Segundo maior acionista da EDP reduz participação para 2,958%

O Capital Group, o segundo maior acionista da EDP, diminuiu a sua participação na elétrica, passando de quase 10% para 2,958% do capital social da empresa, segundo um comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O Capital Group reduziu a sua participação no capital social e direitos de voto da EDP abaixo do limite legal para efeitos de deveres de comunicação de participações qualificadas no dia 27 de Setembro de 2018. De notar que as ações e ADR acima referidas são detidos indiretamente pelo Capital Group", refere a nota.

A empresa indica ainda que, no passado dia 26 de setembro, o Capital Income Builder (CIB) comunicou à EDP que diminuiu a sua participação qualificada, que é agora composta por 70.937.561 ações representativas de 1,94% do capital social da EDP e respetivos direitos de voto.

O comunicado da EDP refere também que o Capital Group (que em junho detinha uma participação de 9,97%) é a empresa-mãe da CRMC, um consultor de investimentos sediado nos Estados Unidos da América que administra fundos norte-americanos da família de fundos de investimento mútuos.

A CRMC gere investimentos em ações para várias sociedades de gestão de investimento através de três divisões: Capital Research Global Investors, Capital International Investors e Capital World Investors.