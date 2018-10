Mês de setembro de 2018 foi o mais quente de sempre

A média das temperaturas máximas ficou a 4º Célsius acima do considerado normal para a época, e as temperaturas mínimas ficaram a 1.6 ºC

O mês de setembro deste ano foi o mais quente de sempre, ou o desde que existem registos de temperaturas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou uma temperatura média de 23.1 graus Célsius - 2.6 graus acima do que é esperado para a época, escreve o jornal Público.

“À partida deverá ser [o setembro mais quente] porque a diferença para o que vem a seguir, que foi em 1985, ainda é razoável”, disse a meteorologista da divisão de clima e alterações climáticas do IPMA, Vanda Pires, ao Público. O ano de 1985 tem o segundo mês de setembro mais quente desde que há registo, com uma temperatura média de 22.89 ºC.

O IPMA afirma que este mês foi “extremamente quente e seco”, tendo sido verificado “um aumento da área em seca meteorológica em todo o território”. De acordo com a fonte, 91.6% do território português estava em seca fraca e 6.8% em seca moderada.

De acordo com o IPMA, o mês de setembro “caracterizou-se por valores médios da temperatura do ar muito altos e muito superiores aos respetivos valores normais”. A média das temperaturas máximas ficou a 4º Célsius acima do considerado normal, e as temperaturas mínimas ficaram a 1.6 ºC.

Para além disto, o anticiclone dos Açores não favoreceu a normalidade das temperaturas, uma vez que estava a “bloquear as massas de ar mais frias e as depressões que trazem alguma precipitação e descida da temperatura”, explicou Vanda Pires. Nesta altura, “é normal já termos um ou outro dia com valores um pouco mais baixos e alguma precipitação. Sobretudo à medida que nos aproximamos do final de setembro temos cada vez uma maior frequência desses dias”, acrescentou a especialista.

Os dados que contribuíram para esta conclusão foram registados até ao dia 27 de setembro.