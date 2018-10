Negociações com o “Rocket Man” podem valer a Donald Trump o prémio Nobel da Paz

A nomeação do presidente norte-americano resulta do trabalho de pacificação da península coreana

Entre as 300 personalidades na lista para receber o prémio Nobel da Paz estão alguns nomes controversos. Entre eles está o nome de Donald Trump e de Kim Jong-Un.

O presidente norte-americano está na lista pela pacificação entre as Coreias, um trabalho que começou precisamente por um insulto e a alcunha de “Rocket Man”. Donald Trump acusou Kim Jong-Un de estar a “embarcar numa missão suicida”, chegando mesmo a ameaçar a Coreia do Norte com “fogo e fúria”, uma frase que chegou a ser o título de um livro sobre o presidente.

No entanto, Donald Trump foi o primeiro presidente norte-americano a reunir-se com o líder da Coreia do Norte, chegando mesmo a avançar com propostas de acordo para desnuclearização da península Coreana.

Por outro lado, ambos os líderes das Coreias estão também na lista. Kim Jong-Un e Moon Jae-in estão a ser considerados como potenciais vencedores pelos esforços diplomáticos de aproximação dos dois países. Os dois líderes chegaram mesmo a protagonizar um encontro histórico na fronteira dos dois países.

A decisão de abrir a porta a um milhão de refugiados põe também Angela Merkel na lista para receber o prémio Nobel da Paz assim como a organização SOS Mediterrâneo.

A lista de nomeações inclui mais de 100 organizações num total de 300 nomeados. O ano passado o prémio foi entregue à Campanha internacional para a abolição das armas nucleares e este ano o vencedor será anunciado esta sexta-feira, dia 5 de outubro.