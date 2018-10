Gomes da Silva acusa Luís Filipe Vieira de estar “agarrado ao poder”

O antigo vice-presidente criticou o discurso do presidente do Benfica no final da Assembleia Geral

Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica, criticou esta segunda-feira, num texto de opinião publicado no blogue Geração Benfica, o discurso de Luís Filipe Vieira no final da Assembleia Geral do clube. “A história reconhece sempre a obra, mas esquece sempre quem não sabe sair a tempo”, escreveu.

“Frases como… ‘Vocês não merecem o clube que têm’… ou… ‘Vocês ainda vão levar comigo muitos anos’ não só nos envergonham, como envergonham quem as proferiu”, pode ainda ler-se no artigo de opinião.

O ex-vice-presidente acusa assim Luís Filipe Vieira de proferir um discurso de quem está “agarrado ao poder”, focando-se em “argumentos de um dia, há muitos anos, salvo o Benfica”. Para Gomes da Silva, o clube da Luz “está ou não transformado numa ditadura, em pleno regime democrático”. “Não vale a pena – nos tempos que correm – discordar ‘in loco’ dos caminhos seguidos… porque isso merecerá sempre a qualificação de ‘traição’! Até ao dia em que os ‘traidores’ ser-lhes-á reconhecida toda a razão”.

De recordar que Rui Gomes da Silva já manifestou vontade de apresentar uma candidatura em nome próprio à presidência do Benfica.

“Quem consegue afirmar o que afirmou, numa intervenção de improviso, dizendo, por isso, o que pensa e não o que lhe escrevem para dizer, não percebe que o problema não é a ambição – legítima – dos outros em terem um projeto alternativo ao seu! O problema é o desespero que leva a confundir ambição com paixão. Não, não é ambição, mas, antes, paixão de quem sempre foi do Benfica... É paixão pelo Benfica!”, remata.