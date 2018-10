Proteção Civil deixa alerta para agravamento do estado do tempo nos Açores

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), uma depressão localizada a sul do arquipélago poderá provocar precipitação por vezes forte e trovoadas no grupo central dos Açores - Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial - e oriental - São Miguel e Santa Maria.

Para o grupo oriental, o aviso amarelo para a forte chuva e trovoadas entrará em vigor a partir das 00h00 de amanhã e quarta-feira.

Já para o grupo central, o alerta estará em vigor entre as 08h00 de terça-feira e as 00h00 de quarta.

Além disso, a Proteção Civil dos Açores recomenda ainda que sejam tomadas medidas de autoproteção, como é o caso da limpeza dos sistemas de drenagem, assim como os adjacentes às residências. A Proteção Civil pede ainda às pessoas que não circulem nas estradas sem necessidade de tal, uma vez que há o risco da formação de lençóis de água.