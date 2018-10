Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira celebram quarto mês da filha | Foto

Foi com duas fotos ternurentas que Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues celebraram, este domingo, o quarto mês de Alice, a primeira filha do casal.

Enquanto Andreia Rodrigues publicou uma imagem com a pequena Alice a aninhada ao seu colo, Daniel Oliveira recorreu a uma fotografia do dia do nascimento da filha onde se vê a bebé e a mãe a dormir.

Na descrição, a apresentadora escreveu que “quatro meses que não cabem em palavras”.

Recorde-se que recentemente Andreia Rodrigues confessou ter sofrido dois abortos espontâneos. “Houve amores que não conheci…Não faço esta partilha como alguém que tem uma profissão pública, mas como mãe, mulher, que sofreu duas situações de aborto”, revelou a apresentadora no seu blogue.